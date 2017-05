De Roon krijgt weer lof in Engeland: "Doet het geweldig"

15:55 – Bij sc Heerenveen was Marten de Roon een vrij onopvallende kracht, maar in het buitenland begint de middenvelder aardig naam te maken. Eerst bij Atalanta Bergamo, nu bij Middlesbrough. Interim-coach Steve Agnew is zeer te spreken over de middenvelder.



In gesprek met Sky Sports spreekt de opvolger van de ontslagen Aitor Karanka de loftrompet. "Hij is afkomstig uit de Italiaanse competitie, waar een heel andere speelstijl gebruikelijk is. Het is daar defensiever. Bovendien hebben wij zijn positie in onze ploeg aangepast, want hij speelt nu aanvallender. Dat doet hij uitstekend. Hij zorgt voor dreiging en dat is te zien aan de goals die hij maakt", zegt Agnew over de international, die al vijf keer scoorde in de Premier League. "Hij doet het geweldig. Niet alleen met de doelpunten is hij van waarde, maar ook op veel andere manieren."



Overigens is de kans groot dat Boro degradeert uit de Premier League. Met nog drie speelronden te gaan staat het team voorlaatste, met een achterstand van zes punten op de veilig zeventiende plaats. Bovendien moet de promovendus in de laatste drie duels nog op bezoek bij Chelsea en Liverpool.