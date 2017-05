Barça legt druk bij Real met overwinning op Villarreal

20:29 – FC Barcelona heeft voor de vijfde keer op rij drie punten gepakt in de Spaanse competitie. De Catalaanse formatie won zaterdag de thuiswedstrijd tegen subtopper Villarreal met 4-1. Daardoor heeft Barça nu drie punten voorsprong op Real Madrid, dat wel nog twee duels tegoed heeft. De titelconcurrent gaat later op de dag (aftrap 20.45 uur) op bezoek bij het al gedegradeerde Granada CF.



Neymar bracht FC Barcelona in de 21ste minuut op 1-0. De Braziliaanse aanvaller scoorde op de grens van buitenspel na een pass van Lionel Messi. Barça had voor rust beduidend meer balbezit dan Villarreal, maar de bezoekers probeerden zelf ook te voetballen. Dat resulteerde elf minuten na de openingstreffer in de gelijkmaker van Cedric Bakambu. De Congolees troefde Gerard Piqué af in een sprintduel over een kleine vijftig meter en had succes in de afwerking.



Toch ging Barcelona rusten met een voorsprong. Messi zorgde vlak voor de pauze voor de 2-1, nadat zijn schot vanaf de rand van het penaltygebied van richting werd veranderd. Luis Suárez maakte in de 69ste minuut aan alle spanning een einde met de 3-1. De voormalig eredivisiespeler kapte zijn tegenstander uit en scoorde vervolgens via Villarreal-doelman Andrés Fernández in de verre hoek. In de 82ste minuut zorgde Messi uit een penalty, toegekend na een handsbal van Jaume Costa, voor de 4-1 eindstand.



Keeper Jasper Cillessen bleef opnieuw de hele wedstrijd op de bank bij FC Barcelona.