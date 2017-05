Swansea City pakt broodnodige punten tegen Koeman

20:41 – Thuis en uit. Het blijft dit Premier League-seizoen een groot verschil bij Everton. De ploeg van manager Ronald Koeman kwam zaterdag voor de zevende keer op rij niet tot winst op vreemde bodem. Bij laagvlieger Swansea City werd met 1-0 verloren.



Fernando Llorente maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in het Liberty Stadium. De Spanjaard werkte de bal van dichtbij in het doel na een voorzet van Jordan Ayew. Everton had daarna wel meer balbezit dan Swansea City, maar wist een nederlaag niet meer te voorkomen. Maarten Stekelenburg stond onder de lat bij Everton. Bij Swansea City viel Leroy Fer in en bleef Luciano Narsingh op de bank.



Door de winst neemt Swansea de veilige zeventiende plaats over van Hull City, dat eerder op de dag verloor van het al gedegradeerde Sunderland. Everton blijft zevende en kan de vijfde plaats, waar Koeman van droomde, nu ook mathematisch vergeten.