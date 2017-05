Leipzig zeker van plek in poulefase Champions League

20:50 – RB Leipzig is zeker van een plek in de groepsfase van de Champions League. De promovendus verzekerde zich zaterdag met een 1-4 overwinning bij subtopper Hertha BSC van een plaats in de top-drie van de Duitse competitie.



Timo Werner legde met twee doelpunten, waarmee hij zijn seizoenstotaal op negentien bracht, de basis voor de winst van RB Leipzig in Berlijn. Vijf minuten voor tijd werd het door een eigen goal van Rani Khedira weer spannend, maar Davie Selke bezorgde de bezoekers met twee late treffers alsnog een ruime overwinning.



RB Leipzig staat met nog twee speelronden te gaan op de tweede plaats in de Bundesliga. Het heeft 66 punten, tien minder dan de al gekroonde kampioen Bayern München er heeft. Leipzig heeft zes punten voorsprong op nummer drie Borussia Dortmund, het verschil met nummer vier 1899 Hoffenheim bedraagt acht punten. De top-drie van Duitsland plaatst zich direct voor de groepsfase van de Champions League, de nummer vier speelt voorronde.