Leicester zeker van handhaving: "Credits zijn voor spelers"

6 mei 2017 – Craig Shakespeare blijft bescheiden nadat hij met Leicester City handhaving heeft afgedwongen in de Premier League. De uitgetreden kampioen verzekerde zich zaterdag met een 3-0 thuiszege op Watford van lijfsbehoud. Shakespeare werd in februari aangesteld als opvolger van Claudio Ranieri, de succesmanager van vorig seizoen, om Leicester te behouden voor het hoogste niveau.



Onder leiding van Shakespeare pakte Leicester City in tien competitiewedstrijden 22 punten. "Dat is geen slechte reeks, maar alle credits zijn voor de spelers", zegt hij tegen de BBC. "Toen ik het overnam, was het belangrijkste om competitief te zijn en te klimmen in de stand. Een bepaald aantal punten pakken was geen doel op zich, maar nu zijn we theoretisch veilig. In het voetbal moet je proberen elke wedstrijd te winnen. Natuurlijk is dat moeilijk, maar we moeten tevreden zijn met wat we hebben neergezet."



Of Shakespeare volgend seizoen nog steeds de manager van Leicester City is, weet hij niet. "Het was de bedoeling om dit tot het einde van het seizoen te doen, waarna we weer om de tafel zouden gaan. Dat zal nog steeds het plan zijn, want daarna heb ik niets meer gehoord", besluit Shakespeare.