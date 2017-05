Leipzig-trainer geeft spelers drie dagen vrij na halen CL

9:26 – Dankzij een 1-4 zege op Hertha BSC slaagde RB Leipzig er zaterdag in om zich te verzekeren van een ticket voor de groepsfase Champions League. Een historische prestatie gezien de club, die in 2009 werd opgericht, dit seizoen debuteerde in de Bundesliga.



Ralph Hasenhüttl was na afloop natuurlijk trots op zijn spelersgroep. "Ik geloof dat ik beloofd heb ze tot woensdag vrij te geven om dit te vieren", lachte de trainer op de persconferentie na afloop. "Ik ben ongelooflijk trots op deze prestatie. Het is geweldig dat we dit bereikt hebben. We gaan het zo vieren met de fans." Om het behalen van de Champions League te vieren wordt Leipzig na afloop van de laatste thuiswedstrijd, op 13 mei tegen Bayern München, gehuldigd.



Ook Timo Werner, die dit seizoen negentien keer scoorde in de Bundesliga, was blij. "We hebben een grote prestatie neergezet. Volgend seizoen horen we bij de beste clubs van Europa", aldus de aanvaller, die hoopt dat hij ook bij het Duitse nationale elftal een vaste waarde wordt. "Dat is het volgende doel. Maar als ik deze zomer met U21 naar het EK mag, dan vind ik dat ook prima. Daar valt ten slotte ook iets te winnen."