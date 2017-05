Schöne begrijpt B-elftal: "Zullen dat nog wel even voelen"

9:47 – De kans lijkt zeer aanwezig dat Peter Bosz er in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie voor kiest om een B-elftal het veld in te sturen tegen Go Ahead Eagles. De Amsterdammers zijn nog niet zeker van de tweede plaats, maar lijken vol in te zetten op de Europa League.



Mocht Ajax inderdaad met een B-elftal starten, dan heeft basisklant Lasse Schöne daar begrip voor. "Eigenlijk wil ik altijd spelen, maar met zo'n belangrijke wedstrijd in het vooruitzicht moeten we wel even kijken hoe iedereen ervoor staat", zegt de middenvelder tegenover de NOS. Na het duel tegen Schalke 04 was de hersteltijd tot het treffen met PSV ook maar kort. Ajax ging uiteindelijk met 1-0 onderuit. "We zullen de heenwedstrijd nog wel even voelen", doelt Schöne op de de wedstrijd tegen Lyon.



Ajax verschafte zich door een 4-1 zege in de Johan Cruijff ArenA een uitstekende uitgangspositie voor de return in Lyon. Een geweldige prestatie, maar ook tegen Schalke ging het in Duitsland nog bijna fout. "We zijn er nog niet", zegt ook Schöne, die beseft dat Ajax in Frankrijk opnieuw top zal moeten zijn.