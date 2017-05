De ontknopingen in de Eredivisie: zo staan de clubs ervoor

12:29 – De titelstrijd in de Eredivisie kan zondagmiddag in Rotterdam beslist worden, terwijl Go Ahead Eagles een wonder nodig heeft om degradatie te voorkomen. De strijd om zowel de play-offs om Europees voetbal als de play-offs tegen degradaties is echter ook nog in volle gang. FCUpdate.nl zet de belangen van de voorlaatste speelronde op een rijtje.



De (bijna gelopen) strijd bovenin

Play-offs

Degradatie

De titel lijkt Feyenoord niet meer te kunnen ontgaan. Met nog twee speelronden te gaan is de voorsprong op Ajax vier punten. Tegen Excelsior pakt de ploeg van Giovanni van Bronckhorst bij winst de landstitel, waarmee het zich zou plaatsen voor de groepsfase Champions League. Lukt het niet, dan kan de klus volgende week nog tegen Heracles (thuis) worden afgemaakt.Ajax zal hoogstwaarschijnlijk de strijd om deelname aan de voorronde Champions League gaan winnen van PSV. De Amsterdammers hebben drie punten meer en kunnen tegen Go Ahead Eagles de tweede plaats officieus veiligstellen. Het doelsaldo van Ajax is namelijk een stuk beter dan dat van PSV.Voor PSV staat de uitwedstrijd met FC Groningen op het programma. De Eindhovenaren moeten winnen om nog enigszins zicht te kunnen houden op de tweede plaats. Het verschil met Ajax bedraagt drie punten en de ploeg van Phillip Cocu moet dan ook hopen op een misstap van de Amsterdammers.Dan de play-offs voor Europees voetbal. Normaal gesproken kwalificeren de nummers vier tot en met zeven zich daarvoor. Vitesse is door het winnen van de bekerfinale echter al zeker van Europa League, terwijl FC Twente door de niet zo nette boekhouding van de afgelopen jaren uitgesloten is van Europees voetbal. Dat betekent dat nu de nummers acht en negen ook deelnemen aan de play-offs. FC Utrecht en AZ zijn reeds zeker van plaatsing.Op bezoek bij PEC Zwolle kan sc Heerenveen deelname aan de play-offs definitief veiligstellen. De nummer acht heeft nog drie punten nodig. Bij puntenverlies kan Heerenveen zich eveneens plaatsen, maar dan moet FC Groningen verliezen van PSV.In eigen huis moet Heracles zorgen dat het niet verliest van ADO Den Haag. De Almeloërs moeten namelijk de negende plaats behouden om de play-offs te bereiken. FC Groningen vormt als nummer tien de grootste bedreiging, terwijl Heracles op papier ook nog ingehaald kan worden door Willem II en ADO Den Haag. In het Polman Stadion moet ADO dan winnen om het verschil tussen beide clubs te verkleinen tot twee punten. Omdat Heracles op de slotdag op bezoek gaat bij Feyenoord, doet het er goed aan om 'gewoon' drie punten te pakken tegen ADO.Voor nummer tien FC Groningen is de achterstand op Heracles slechts één puntje. Alle kans dus nog op deelname aan de play-offs. Dan is de club wel gebaat bij een overwinning op PSV. Bij een nederlaag van de Noorderlingen en winst van Heracles zijn de deelnemers aan de play-offs definitief bekend.Ook Willem II heeft nog een kleine kans op de play-offs. Als nummer elf, met 36 punten uit 32 duels, is het nog mogelijk om Heracles in te halen. De club uit Almelo moet dan punten verliezen tegen ADO en Feyenoord, terwijl Willem II in Kerkrade zal moeten afrekenen met Roda JC en een week later ook niet mag verliezen van Ajax (thuis).De Kralingers hebben als nummer dertien alles in eigen hand en kunnen eigenlijk alleen nog in theorie degraderen. In de komende twee speelronden moet nog één punt worden gepakt. Lukt dat tegen Feyenoord niet, dan wacht een week later de herkansing tegen ADO Den Haag.Ook PEC heeft een redelijke uitgangspositie. Wanneer tegen sc Heerenveen drie punten worden gepakt, wordt nacompetitie definitief ontlopen. Bij een gelijkspel is PEC ook geholpen, maar valt de beslissing zeer waarschijnlijk pas een week later. Ook bij een nederlaag is er nog niets verloren en komt in de laatste speelronde een herkansing voor de ploeg van Ron Jans. Link voor PEC Zwolle is dat het op de slotdag nog Sparta-Go Ahead is.Bij winst op Willem II zet Roda JC een grote stap richting lijfsbehoud. De voorsprong op Sparta Rotterdam bedraagt twee punten. Dat betekent dat bij winst van Roda en puntenverlies van Sparta de club uit Kerkrade definitief veilig is. Lukt het niet, dan moeten de Limburgers volgende week nog aan de bak bij Vitesse.Voor de ploeg van Alex Pastoor is het duidelijk dat er een zege nodig is. En dan nog is Sparta op de ranglijst afhankelijk van Roda JC. Winnen beide ploegen, dan valt de beslissing pas in de laatste speelronde. Wint Sparta van FC Twente en begaat Roda een misstap, dan hebben de Rotterdammers alles weer in eigen hand. De Tukkers lijken in dat geval een prima tegenstander. Die ploeg speelt immers nergens om.Ook NEC treft met AZ een opponent dat al uitgespeeld is in het reguliere eredivisieseizoen. Voor de Nijmegenaren telt alleen een zege. Bij winst heeft NEC nog kans op rechstreekse handhaving, terwijl bij puntenverlies de nacompetitie wacht.Voor de Deventenaren is een wonder nodig om degradatie naar de Jupiler League te voorkomen. Go Ahead Eagles moet zien te winnen van nummer twee Ajax in Amsterdam, terwijl de club moet hopen dat NEC in Nijmegen onderuit gaat tegen AZ en/of dat Sparta van Twente verliest. Mochten de Deventenaren bij Ajax stunten, dan kan het volgende week in eigen huis tegen Sparta voor een 'Houdini Act' zorgen.