Valbuena blijft geloven in finale: "Geschiedenis schrijven"

12:59 – Olympique Lyon moet in de halve finale van de Europa League met 3-0 winnen wil het de 4-1 nederlaag in Amsterdam tegen Ajax rechtzetten. In de heenwedstrijd kwamen de Fransen niet goed voor de dag, maar toch houdt Mathieu Valbuena hoop.



"We stelden flink teleur in de heenwedstrijd. We slaagden er niet in om tegenwicht te bieden aan onze tegenstander", blikt Valbuena terug op de heenwedstrijd tegenover het Franse TF1. "Ons voetbal was niet goed. We waren het niet waard om in de halve finale van de Europa League te spelen. We hebben onszelf in de problemen gebracht, maar we zijn nog steeds in de race om geschiedenis te schrijven."



In eigen huis heeft de Frans international er vertrouwen in dat Lyon de misstap recht kan zetten. "We moeten de problemen waar we in Amsterdam tegenaan liepen verhelpen. Maar in de return geloof ik erin dat we gesteund door onze fans drie doelpunten kunnen maken", besloot hij.