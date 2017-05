Kuyt: "Hebben spanning niet van ons af kunnen schudden"

17:25 – Natuurlijk was de teleurstelling na de verloren wedstrijd bij Excelsior enorm bij Dirk Kuyt. De aanvoerder van Feyenoord kwam als invaller binnen de lijnen en kon de 3-0 nederlaag niet voorkomen. Hij vond zijn ploeg zwaar onder de maat was.



"Zo'n wedstrijd verloopt eigenlijk in een flits", vertelt hij aan FOX Sports. "Op het moment dat ik moest warmlopen viel net de 1-0 en daarna gebeurden er zoveel dingen in een korte periode. Je probeert alles te geven om de wedstrijd om te draaien, maar toen ik erin kwam viel de 3-0 al. Er was één ploeg die verdiende om te winnen en dat was Excelsior. Dat is natuurlijk teleurstellend, als je beseft dat je kampioen kan worden."



Volgens Kuyt had Feyenoord ook last van het veld van Excelsior. "Het veld was heel droog en dat maakt het moeilijk om het spel te maken. Daar hadden we gewoon heel veel moeite mee en er lag natuurlijk ook een bepaalde spanning op de ploeg. Dat merkte je ook. Het is jammer dat we dat niet van ons hebben kunnen schudden. Ik wil absoluut niet het veld de schuld geven, want het lag vandaag aan Feyenoord. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor ons resultaat. Wij willen uiteindelijk kampioen worden en dat moeten we volgende week in De Kuip doen."