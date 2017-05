Arsenal bezorgt Man United eerste nederlaag sinds oktober

18:50 – Manchester United heeft zondag voor het eerst sinds 23 oktober 2016 weer eens verloren in de Premier League. Op bezoek bij Arsenal ging het met 2-0 de boot in, waardoor de kans op Champions League-voetbal een flinke optater kreeg. The Gunners mogen doordat Liverpool eerder op de dag gelijkspeelde tegen Southamtpon weer hopen.



Kansen waren er in de eerste helft genoeg en aan beide kanten. Anthony Martial zag zijn schot net naast getikt worden door Petr Cech, terwijl Aaron Ramsey aan de overzijde hetzelfde gebeurde bij David de Gea. Beiden grepen later nog een keer goed in. Vooral de ingreep van Cech tegenover Wayne Rooney was sterk.



Na de pauze werd er wel gescoord. Arsenal deelde in een paar minuten tijd twee forse tikken uit. Granit Xhaka zag zijn knal via het lichaam van Ander Herrera binnenvallen en even later was het Danny Welbeck die tegen zijn oude club de 2-0 binnenkopte. De aanvaller had ook nog zijn tweede kunnen maken, maar hij maakte geen contact met de voorzet van Mesut Özil. Aan de andere kant krulde Rooney de bal tot twee keer toe net langs de verre bovenhoek. Maar het mocht niet baten voor hem en zijn ploeg.