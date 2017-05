Maradona gaat tweedeklasser in Emiraten trainen

7 mei 2017 – Diego Armando Maradona heeft na vijf jaar rust weer een nieuwe functie in de voetballerij gevonden. De Argentijn gaat namelijk Al Fujairah trainer. Bij de tweededivisionist uit de Verenigde Arabische Emiraten heeft hij een contract getekend voor een seizoen.



De trainerscarrière van Pluisje is nog niet heel succesvol gebleken. Zowel met de Argentijnse clubs Mandiyu de Corrientes en Racing Club boekte hij geen grootse resultaten en ook met de nationale ploeg van zijn land lukte dat niet. Daarna was hij twee jaar in dienst bij Al Wasl, maar ook daar werd hij uiteindelijk ontslagen.



Al Fujairah werd dit seizoen vierde in de tweede divisie van de Verenigde Arabische Emiraten op elf punten van de koploper Ajman. In hun stadion Al Fujairah Stadium kunnen 5.093 mensen zitten.