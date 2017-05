Mourinho: "Blij voor de Arsenal-fans dat ze nu eens niet huilen"

21:35 – José Mourinho had tegen Arsène Wenger een ongeslagen status in de Premier League, maar deze werd zondag dan eindelijk gebroken. Manchester United verloor bij Arsenal met 2-0, maar toch had de Portugees na afloop een typische sneer in huis.



"Toen ik Highbury verliet, moesten ze huilen. Toen ik het Emirates verliet, moesten huilen. Ik ben blij voor ze dat ze nu eens niet hoefde te huilen, maar konden zingen", aldus de manager op de persconferentie. Verder wilde hij niet ingaan op de strijd met Wenger. "Het gaat niet om de managers."



Hoewel Mourinho luchtig acteerde is het we een forse streep door de rekening voor Manchester United. "Maar we kunnen nog steeds in de top vier eindigen. We hebben daarbij een beetje hulp en geluk nodig, maar moeten eerst naar ons zelf kijken."