Anastasiou: "Knap wat we na de winterstop hebben gedaan"

7 mei 2017 – Het was een zeer roerige week voor Roda JC op bestuurlijk gebied, maar op sportief gebied ging het dit weekend goed. In eigen huis werd er met 1-0 gewonnen van Willem II dankzij een goal in de slotminuut. Hierdoor staat de ploeg van Yannis Anastasiou nog altijd op een veilige vijftiende plek.



"Ik heb het vooraf nog gezegd: het kan altijd gebeuren, ook in de laatste minuut", zegt de Griek tegen FOX Sports. "Het is heel knap wat de jongens hier hebben gedaan in de tweede seizoenshelft. We hebben thuis alleen verloren van Ajax, Feyenoord en FC Twente. We hebben meer punten gehaald, maar het is nog niet genoeg."



"De spanning is nu heel groot bij iedereen. Zowel boven- als onderaan. Kijk maar naar Feyenoord dat er vandaag ineens drie om de oren krijgt", vervolgt Anastasiou. "Wij zijn ons altijd blijven focussen op onze taak, ondanks het nieuws van donderdag (de arrestatie van Aleksei Korotaev, red.). Dat is ons werk."