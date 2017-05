Sánchez en Dolberg krijgen persoonlijke award bij Ajax

7:56 – Davinson Sánchez en Kasper Dolberg werden zondag na de thuiswedstrijd van Ajax tegen Go Ahead Eagles (4-0 winst) in het zonnetje gezet. Sánchez werd verkozen tot speler van het jaar en kreeg daarvoor de Rinus Michels Trofee, de Marco van Basten Trofee voor talent van het jaar ging naar Dolberg. Dat meldt Ajax via de officiële kanalen.



Ajax nam Sánchez afgelopen zomer over van Atlético Nacional, een club uit zijn vaderland. De Colombiaanse verdediger groeide in zijn eerste seizoen in Amsterdamse dienst snel uit tot een vaste waarde in het eerste elftal. Dolberg maakte deze jaargang vanuit Ajax onder 19 de stap naar de A-selectie. De Deense aanvaller kwam in 28 duels tot vijftien doelpunten.



Supporters van Ajax konden stemmen voor de Rinus Michels Trofee, de mening van de technische staf was bepalend voor de strijd om de Marco van Basten Trofee. Vorig seizoen gingen de onderscheidingen naar Jasper Cillessen (speler) en Riechedly Bazoer (talent).