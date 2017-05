Maaskant berust: "We degraderen niet vandaag"

8:15 – Robert Maaskant berust in de degradatie van Go Ahead Eagles uit de Eredivisie. Het lot van de club uit Deventer werd zondag bezegeld met een 4-0 nederlaag in de uitwedstrijd tegen Ajax.



"Het gevoel is kloten natuurlijk, maar we degraderen niet vandaag", zei Maaskant na afloop tegen De Stentor. "Dit hebben we zien aankomen. We wilden hier voor onze laatste paar procent kans gaan. Ik kan de jongens ook weinig verwijten want ze hebben er vandaag ook weer alles aan gedaan. Eigenlijk waren de nederlagen tegen Willem II en FC Groningen zwaarder."



Maaskant is sinds eind maart trainer van Go Ahead. Hij begon goed met een zege bij FC Twente, maar de daaropvolgende vijf duels werden verloren. "Het heeft altijd met finesse en dus kwaliteit te maken", legt Maaskant de vinger op de zere plek. "Dat geldt ook voor ons. We hebben onder mijn leiding een paar goede wedstrijden gespeeld, zoals tegen Willem II en Groningen, waarin het net niet lukte. We hebben alleen van Twente gewonnen, eigenlijk een wedstrijd waarin we juist weinig te vertellen hadden. Als je kijkt naar de arbitrale beslissingen, hebben we ook niet veel geluk gehad. Maar die factor weegt minder zwaar."