Ontknopingen in Eredivisie: hoe staan de clubs ervoor?

8:00 – Komende zondag is het zover. Na 34 speelronden vallen eindelijk de beslissingen in de Eredivisie. Zet Feyenoord, dat al het hele seizoen bovenaan staat, de kampioenskroon op het werk? Wie komen er tegenover elkaar te staan in de play-offs om Europees voetbal? En wie zijn er waarschijnlijk veroordeeld tot de nacompetitie tegen degradatie? FCUpdate.nl kijkt hoe de kaarten voor de slotdag geschud zijn.



De titelrace: Feyenoord versus Ajax

PSV is al een tijdje gezien in de titelstrijd, waar Feyenoord ondanks de 3-0 zeperd bij Excelsior nog een voorsprong van één puntje op nummer twee Ajax geniet. Dat de druk voor de Rotterdammers enorm is, bleek vorig weekend wel tijdens de koude douche in Kralingen. Er is voor Feyenoord nog één matchpoint over om het eerste kampioenschap sinds 1999 en de vijftiende landstitel in de clubhistorie te pakken. In de eigen Kuip volstaat een overwinning op Heracles Almelo om kampioen te worden. Dit affiche eindigde voorgaande seizoenen in 3-0 en 2-1, maar de ontmoeting op 27 oktober 2013 eindigde in een 1-2 zege voor de Heraclieden. De ploeg uit Almelo heeft nog een puntje nodig om de 'Europese' play-offs te bereiken, waardoor er ook voor John Stegeman en de zijnen nog druk op de ketel staat.

Loopt Feyenoord averij op in de laatste wedstrijd van het seizoen, dan kan Ajax profiteren in de uitwedstrijd tegen Willem II. Een seizoensapotheose tegen de Tilburgers? Dat brengt herinneringen naar boven. Niet alleen kroonde Ajax zich op 5 mei 2013 met een 5-0 zege op Willem II tot landskampioen, maar op 29 april 2007 vond het meest gedenkwaardige seizoensslot ooit plaats in Tilburg. Ajax won met 0-2 bij de Tricolores en zag concurrent AZ verliezen bij Excelsior, maar PSV greep de titel door een miraculeuze 5-1 zege op Vitesse. Ajax hoopt dit keer weer aan het langste einde te trekken, ook al is het dus flink afhankelijk van Feyenoord. Voor de statistici: als de Rotterdammers verliezen en Ajax gelijkspeelt, dan wordt Feyenoord kampioen als ze met minder dan 0-6 ten onder gaan.



De strijd om Europees voetbal

Normaal gesproken kwalificeren de nummers vier tot en met zeven van de Eredivisie zich voor de play-offs om Europees voetbal. De inzet van deze play-offs: de tweede voorronde van de Europa League. Nummer zeven FC Twente mag door het financiële gerommel van weleer niet opdraven in de play-offs, terwijl Vitesse als bekerwinnaar al zeker is van deelname aan de groepsfase van de EL. Dat houdt in dat de nummers acht en negen ook deelnemen aan de 'Europese' play-offs.

FC Utrecht en AZ zijn reeds zeker van plaatsing. Toevallig is dat de huidige nummers vier en vijf elkaar net als vorig seizoen ontmoeten in de laatste speelronde. Vorig jaar won AZ toen met 1-3 in de Domstad, dit jaar zal Utrecht ongeacht de uitslag op plek vier eindigen. AZ kan plek vijf alleen nog verliezen aan Vitesse, maar dit zou geen gevolgen meer hebben voor het speelschema in de play-offs. Utrecht treft als nummer vier van de ranglijst de nummer negen (nu Heracles) in de eerste play-offronde, terwijl de nummers vijf (of zes dus) en acht (nu Heerenveen) de strijd ook met elkaar aanbinden.



Door de magere resultaten in 2017 is Heerenveen na een superieure eerste seizoenshelft nog niet eens zeker van de play-offs. Voor de Friezen volstaat thuis tegen NEC wel een puntje om zich te plaatsen. Als Heerenveen verliest, kan het nog misgaan: dan zou Heracles minimaal gelijk moeten spelen tegen Feyenoord (uit) en zou Groningen met minimaal twee goals verschil moeten winnen bij Twente. Voor Heracles geldt dat een puntje in de bomvolle Kuip genoeg is voor plaatsing, terwijl Groningen bij een verliespartij voor de Almeloërs aan een overwinning in Enschede genoeg heeft om toch nog in de play-offs terecht te komen. Als winnen Groningen niet lukt, dan zijn Heerenveen en Heracles dus al zeker.



Het gevecht tegen degradatie

Nog spannender dan de strijd om de play-offs om Europees voetbal is het gevecht tegen degradatie. Voor Go Ahead Eagles is het doek door de 4-0 nederlaag bij Ajax al gevallen, de ploeg uit Deventer zakt weer af naar de Jupiler League. Met 31 punten bungelt zowel NEC als Sparta aan de rand van de afgrond. De vijftiende plaats is nog het hoogst haalbare voor deze ploegen. Deze is momenteel in handen van Roda JC, dat komende zondag op visite gaat bij Vitesse. Pakken de Limburgers drie punten in Arnhem, dan zijn ze definitief veilig en zijn NEC en Sparta veroordeeld tot de nacompetitie.

Stel dat Roda JC punten morst tegen Vitesse, dan lijkt Sparta de aangewezen club te zijn om te profiteren. De Kasteelclub gaat op bezoek bij het reeds gedegradeerde Go Ahead en heeft in het geval van Limburgse schade in Arnhem aan een zege genoeg om erin te blijven. Verliezen Sparta én Roda JC, dan komt NEC pas om de hoek kijken. De Nijmegenaren moeten hopen op een wonder: Roda JC moet verliezen bij Vitesse, Sparta mag niet winnen bij de Eagles en NEC moet dan zelf nog winnen bij Heerenveen.



De nummer zestien van de Eredivisie, momenteel dus Sparta, neemt het in de play-offs tegen degradatie op tegen de winnaar van het nacompetitieduel tussen FC Emmen en RKC Waalwijk. De nummer zeventien (nu NEC) stuit op de winnaar van Helmond Sport-Almere City FC. In de finaleronde zijn FC Volendam/NAC Breda en MVV/Cambuur de tegenstanders.



Het schema van de Jupiler Play-Offs: