Knie Ibrahimovic maakt indruk: "Zijn knie is bijzonder sterk"

19:08 – Zlatan Ibrahimovic onderging onlangs een knieoperatie. De artsen die hem in de Verenigde Staten behandelden, waren nog al onder indruk van het lichaamsgewricht van de Zweed, dat beweert zijn zaakwaarnemer Mino Raiola in ieder geval.



"Zijn knie is bijzonder sterk, de doktoren zeiden dat ze nog nooit zoiets hadden gezien", vertelt de belangenbehartiger tegenover Expressen. "Het is ongelooflijk dat zijn knie na een loopbaan van twintig jaar nog zo goed is. Zlatan is zo sterk dat de doktoren hem na zijn loopbaan terug willen zien om meer onderzoek te doen. Als hij gestopt is, gaan we dan ook terug."



Ibrahimovic raakte geblesseerd aan zijn knie tijdens de kwartfinale van de Europa League tegen RSC Anderlecht. De aanvaller is daardoor langdurig uitgeschakeld, waarschijnlijk keert hij pas in 2018 weer terug op het voetbalveld. Of hij dan nog bij Manchester United speelt, is nog maar zeer de vraag. Zijn contract loopt deze zomer af.