Allegri blijft waakzaam: "Monaco heeft niets te verliezen"

20:24 – Juventus won vorige week met 0-2 op bezoek bij AS Monaco in de eerste halve finale van de Champions League. Ondanks de voorsprong is trainer Massimiliano Allegri nog niet helemaal zeker van zijn zaak en is hij op zijn hoede voor de return.



"We hebben een voordeel, maar zullen het duel benaderen alsof het 0-0 staat en het alleen om deze wedstrijd gaat", zegt de Italiaanse manager op de persconferentie. "AS Monaco heeft niets te verliezen en dat maakt ze ook weer gevaarlijk."



Over de opstelling van Juventus waren er nog wel wat vragen aan Allegri. "Gonzalo Higuaín is fit, hij kan spelen. Verder moet ik nog bepalen of ik Andrea Barzagli of Juan Cuadrado opstel. Ook van het trio Claudio Marchisio, Sami Khedira en Miralem Pjanic staat er maar een op het veld."