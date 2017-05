Chelsea veegt Middlesbrough aan de kant en kan de titel ruiken

8 mei 2017 – Chelsea mag zich gaan opmaken voor de zesde landstitel uit de historie. De Londenaren profiteerden optimaal van de uitglijder van Tottenham Hotspur door Middlesbrough - waar Marten de Roon aan de aftrap stond - met 3-0 opzij te schuiven. Met nog drie duels te gaan is de voorsprong nu zeven punten op de stadsgenoot, terwijl de bezoekers nu zeker zijn van degradatie.



Chelsea wervelde in de openingsfase met kansen voor Cesc Fàbregas en Diego Costa. De Spanjaard lukte het bij de tweede mogelijkheid wel om te scoren. Fàbregas wipte de bal richting de spits, die vervolgens niet meer kon missen. De tweede goal leek er enorm op, maar ditmaal was Cesar Azpilicueta de aangever en rondde Marcos Alonso.



Na rust waren Pedro Rodríguez en Gary Cahill gevaarlijk, maar uiteindelijk was het Nemanja Matic die voor de derde tekende. Fàbregas verzorgde andermaal de assist en is inmiddels de eerste speler met minimaal tien assists in zes verschillende Premier League-seizoenen. Middlesbrough had het aan doelman Brad Guzan te danken dat de schade niet nog erger werd. Hij redde tien minuten voor tijd ook nog eens uitstekend op een schot van Victor Moses.