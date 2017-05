Van den Berg ziet apathisch RKC tijdens 1-5 oorwassing

8 mei 2017 – RKC Waalwijk heeft maandagavond geen beste beurt gemaakt in de play-offs. In het eigen Mandemakers Stadion ging de ploeg van Peter van den Berg hard onderuit. FC Emmen won met maar liefst 1-5, waardoor de return nu al overbodig lijkt.



"Het behalen van de play-offs was in het gevoel en in de koppen van de jongens al een bepaalde prijs. Daardoor kwam er niet de optimale wedstrijdspanning op", zo spreekt trainer Van den Berg na afloop van het debacle tegenover Omroep Brabant. "We speelden daardoor eigenlijk heel apathisch en gemakzuchtig."



Ook de vermoeidheid kwam nog even aan het bod bij Van den Berg. "Dit duel kwam kort na de vrijdagwedstrijd, maar daar had FC Emmen ook last van. Maar de scherpte en de agressiviteit ontbrak en ook op duelkracht legden we het af."