'Heracles Almelo en Gladon worden spoedig met elkaar herenigd'

8 mei 2017 – Paul Gladon lijkt na een seizoen bij Wolverhampton Wanderers terug te keren naar de Eredivisie, zo meldt FOX Sports. Heracles Almelo zou met zijn oud-spits al contact hebben gehad over een rentree in het Polman Stadion, aangezien het avontuur in Engeland hem zwaar valt.



Alleen in september mocht Gladon drie keer opdraven, daarna zat hij in oktober nog bij de selectie en sindsdien is hij vooral tribuneklant. Manager Paul Lambert was halverwege het seizoen ook keihard in zijn oordeel. "Paul is niet fit genoeg en heeft niet genoeg gedaan om ervoor te zorgen dat ik niet om hem heen kan. Ik denk niet dat hij de Championship aan kan. Dit is een competitie waar we iedere week op zaterdag en dinsdag spelen."



Tijdens zijn periode in Almelo ging het Gladon een stuk beter af. In een jaar tijd kwam hij tot 31 duels, waarin hij negen keer scoorde. Eerder speelde hij in Nederland voor Sparta en FC Dordrecht.