Helmond in twintig minuten van 0-2 naar 4-2: "Fantastisch"

10:03 – Roy Hendriksen, de trainer van Helmond Sport, was niet te spreken over het spel van zijn club in het eerste uur van de eerste ontmoeting met Almere City FC in de play-offs om promotie. De Brabantse club kon voor eigen publiek niet imponeren, maar boog uiteindelijk een 0-2 achterstand om in een 4-2 zege.



"Wat het geheim was? Eigenlijk was er geen geheim", reageerde Hendriksen na afloop bij FOX Sports. Na een uur ging Helmond Sport beter spelen, toch kwam het in de 69ste minuut met 0-2 achter. In de laatste twintig minuten kantelden de Brabanders de score echter tot 4-2 in hun voordeel. "Daarvoor deden we het niet goed. Maar je ziet dat wanneer Helmond Sport als collectief samenwerkt en we agressief zijn in de duels, dat we veel goede dingen kunnen doen. Doen we dat niet, dan kom je overal tekort."



"Dat het zo eindigt, is fantastisch", vervolgde Hendriksen. "Voor het laatste half uur heb ik mijn spelers een compliment gegeven, daarvoor hebben we het zestig minuten niet goed gedaan. Maar we zijn er nog niet." De return is komende vrijdag in Almere. "Dan moeten we net zo beginnen als dat we vandaag geëindigd zijn."