FC Twente legt Demmers vast als trainer voor beloften

10:10 – Dennis Demmers wordt de nieuwe trainer van Jong FC Twente. De 42-jarige oefenmeester heeft dinsdag een contract voor twee seizoenen getekend bij de Overijsselse club. Eerder was Demmers hoofdcoach bij Go Ahead Eagles.



"Dit is een mooie nieuwe stap die perfect bij mij past", vertelt Demmers op de officiële website van FC Twente. "Tijdens de gesprekken met de club ben ik enthousiast geraakt over de werkwijze en de plannen. Het beloftenteam is het eindstation van de jeugdopleiding, we willen het maximale uit de spelers halen om de ploeg dichterbij het eerste elftal te brengen. Bij Jong FC Twente gaat het om de prestaties, maar werk je ook individueel met de jongens om het niveau naar een hoger plan te tillen. Dat is een mooie uitdaging."



"We zijn verheugd dat we Dennis Demmers voor de komende seizoenen hebben kunnen vastleggen", vult directeur Jan van Halst aan. "Een trainer met de nodige ervaring, die deze voetbalregio goed kent en verschillende facetten van het vak beheerst. Naast zijn functie bij Jong FC Twente zal Dennis vanaf het komende seizoen ook betrokken zijn bij de scouting."



Jong FC Twente degradeert aan het einde van dit seizoen uit de Tweede Divisie.