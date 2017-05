FIFA vervangt twee topmannen in ethische commissie

20:57 – Twee topmannen van de ethische commissie van de FIFA zijn niet verkiesbaar voor de komende vier jaar. Het bestuur van de wereldvoetbalbond heeft laten weten zowel de Duitser Hans-Joachim Eckert als de Zwitser Cornel Borbely te gaan vervangen.



Beide bestuurders wilden graag beginnen aan een nieuwe termijn, maar krijgen daar aanstaande donderdag tijdens een congres in Bahrein niet de kans voor. Eckert was vijf jaar lang werkzaam als voorzitter van de rechtsprekende kamer van de ethische commissie terwijl Borbely sinds 2015 de leiding had over de onderzoekskamer.



Eckert en Borbely speelden de afgelopen jaren een grote rol in het onderzoek naar ruim zestig FIFA-officials, waaronder Sepp Blatter en de huidige UEFA-voorzitter Michel Platini. Maria Claudia Rojas uit Colombia en Vasilios Skouris uit Griekenland zijn aangewezen als vervangers.