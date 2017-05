Tuchel positief over Nederland: "Nog steeds veel talenten"

22:24 – Thomas Tuchel vindt dat de slechte resultaten van Oranje niet alles zeggen over een land. De trainer van Borussia Dortmund is van mening dat er in Nederland nog steeds bijzonder veel talenten rondlopen. "Het zou een teleurstelling zijn als ze weer een eindtoernooi missen."



Tuchel was dinsdag aanwezig bij het voetbalcongres in Zeist. "Altijd wanneer ik een Nederlands team zie spelen, of het nou Ajax of het Nederlands elftal is, verwacht ik aanvallend en spectaculair voetbal", vertelt hij aan FOX Sports. "Ik weet dat de resultaten van het nationale team op dit moment niet zo best zijn, maar in het voetbal kun je niet alles alleen op basis van resultaten beoordelen."



De trainer van Borussia Dortmund zou het dan ook jammer vinden wanneer Oranje het WK van 2018 in Rusland misloopt. "Er is zoveel talent aanwezig, ik vind het een heel interessante ploeg. Het zou voor mij een teleurstelling zijn als ze weer niet aanwezig zijn op een eindtoernooi. Daar wil ik Nederland altijd zien", besloot hij.