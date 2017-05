Achtergrond: de acht voorgaande CL-finales van Juventus

14:45 – Door AS Monaco over twee wedstrijden met 4-1 te verslaan bereikte Juventus dinsdag voor de negende keer in de clubgeschiedenis de eindstrijd van de Europa Cup 1/Champions League. Van de voorgaande acht finales verloor de ploeg uit Turijn er zes, waarmee het de houder van een twijfelachtig record is. Tweemaal stapte het als winnaar van het veld. FCUpdate.nl gaat terug in de tijd.



Met 32 landstitels is Juventus met afstand de meest succesvolle club van Italië. Het is bovendien een kwestie van tijd voordat La Vecchia Signora Scudetto nummer 33 aan de prijzenkast kan toevoegen, de zesde op rij. Zelf zijn de Juventini trouwens van mening dat ze al 34 Scudetti - in het Italiaans krijgen mannelijke zelfstandige naamwoorden in meervoudsvorm op het einde een 'i' in plaats van een 'o' - hebben. Wegens een omkoopschandaal moest de club de landstitels van 2005 en 2006 echter inleveren, maar het betwist de gang van zaken in het onderzoek.

Ten onder tegen Ajax

Heizeldrama

Internationaal zorgden rivalen AC Milan en Internazionale met respectievelijk zeven en drie Europese titels voor meer Italiaans succes dan Juventus. Beide teams uit Milaan hadden de Europa Cup 1, de voorloper van de Champions League, allebei al twee keer gewonnen voordat Juventus haar eerste finaleplaats afdwong op het Europese hoofdpodium. Het was 1973 toen de club uit de regio Piëmont zich voor het eerst meldde in de eindstrijd. Het lukte Juve niet de dominantie van het Ajax van Johan Cruijff een halt toe te roepen. Door een vroeg doelpunt van Johnny Rep werd het in Belgrado 1-0 voor de Amsterdammers, die daarmee voor de derde keer op rij de Europa Cup 1 wonnen.Tien jaar later trok Juventus weer aan het kortste eind in de Europa Cup 1-finale. Nadat de club in 1982 op controversiële wijze de titel in de Serie A had gegrepen - het passeerde Fiorentina op de laatste speeldag na een reeks dubieuze beslissingen van de arbitrage; om die reden staan de Bianconeri in Florence nog steeds te boek als 'Ladri', Italiaans voor dieven - reikte het in het daaropvolgende seizoen aan de hand van de Italiaanse WK 1982-held Paolo Rossi, hij scoorde zes keer en topte daarmee de topscorerslijst van het toernooi, en ook Michel Platini tot de finale. Daarin verloor het opnieuw met 1-0. Ditmaal van Hamburger SV door een treffer van Felix Magath, die later ook furore zou maken als trainer.

Twee jaar later had Juventus dan wel prijs. In de eindstrijd tegen Liverpool in Brussel zorgde Platini vanaf elf meter met zijn zevende doelpunt van de campagne, waarmee hij samen met de Zweed Torbjörn Nilsson van IFK Göteborg topscorer werd, voor een 1-0 overwinning. Toch is deze dag een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Juventus. Italiaanse supporters sloegen voor de wedstrijd op de vlucht in het stadion toen rellende Engelse fans de confrontatie met hen zochten. Hierbij kwamen 39 Juventus-aanhangers om het leven. De spelers van beide clubs werden niet op de hoogte gesteld van het drama. Daardoor vierde Platini zijn doelpunt uitbundig, wat hem op veel kritiek kwam te staan. Inmiddels weet de Fransman veel beter. "Ik herinner me die avond als de donkerste uit mijn loopbaan. Ik kan en wil niet vergeten wat er destijds is gebeurd", zei Platini tijdens een herdenking in 2010.





Twintig jaar later ontmoetten Juventus en Liverpool elkaar weer in de Champions League, zoals de Europa Cup 1 inmiddels heette, ditmaal gebeurde het in de kwartfinale. Liverpool-fans wilden het goedmaken met de Italianen en hielden voor de aftrap borden met 'Amicizia' (Italiaans voor vriendschap) omhoog. Veel Italianen applaudisseren hiervoor, maar anderen keerden de Engelsen de rug toe of staken hun middelvinger op. In de tussenliggende periode had Juventus nog vier keer de EC1/CL-finale gehaald, waarvan het er slechts één wist te winnen. De eerste, in 1996, was een succesvolle revanchepoging tegen Ajax voor 1973.



Revanche op Ajax

In het Stadio Olimpico in Rome triomfeerde Juventus na strafschoppen over titelverdediger Ajax, nadat het na de reguliere speeltijd en verlenging 1-1 stond. Vanaf elf meter was de equipe uit Turijn met 4-2 te sterk; missers van Edgar Davids en Sonny Silooy werden Ajax fataal. Er gaan verhalen rond dat de spelers van Juventus dit duel op doping hebben gewonnen, maar voldoende bewijs hiervoor is nooit geleverd aan de UEFA. In 1997, 1998 en 2003 was Juventus weer CL-finalist, maar ditmaal werd verloren van respectievelijk Borussia Dortmund (3-1), Real Madrid (1-0) en AC Milan (0-0, 3-2 na penalty's).

Bijzonder was dat Juventus in 1998, evenals dit seizoen, AS Monaco versloeg in de halve eindstrijd. Een ronde later in de Amsterdam ArenA was Real Madrid te sterk. De Spaanse topclub is naar alle waarschijnlijkheid ook dit jaar de opponent in de strijd om de bokaal. In 1998 en 2003 had Davids een basisplaats bij Juventus in de finale, zijn collega-international Clarence Seedorf verscheen in beide jaren bij de tegenstander aan de aftrap. In 2003 miste Seedorf namens Milan in de strafschoppenserie, toch beslisten de Rossoneri het Italiaanse onderonsje in het voordeel.



Opgekrabbeld uit de goot

Na 2003 zakte Juventus weg. Internationaal, maar ook nationaal. Onder het bewind van Luciano Moggi raakte La Vecchia Signora verwikkeld in eerdergenoemd matchfixingschandaal, waarvoor de club in 2006 zelfs naar de Serie B werd teruggezet. Het keerde binnen een jaar terug op het hoogste niveau en is inmiddels weer helemaal de oude. Het oude betonblok Delle Alpi is ingeruild voor een nieuw, kleiner en vooral sfeervoller stadion en met Antonio Conte aan het roer keerde de club terug aan de top, iets dat zijn opvolger Massimiliano Allegri voortzet.

Waar Internazionale en AC Milan, de twee andere traditionele topclubs van Italië, voorbij zijn gestreefd door ploegen als AS Roma en Napoli en tegenwoordig al blij moeten zijn met Europa League-voetbal, telt Juventus internationaal gezien weer helemaal mee. In 2015 keerde de recordkampioen van Italië terug in de Champions League-finale, nadat bij de laatste vier met de kenmerkende Italiaanse passie werd afgerekend met titelhouder Real Madrid. In de eindstrijd in Berlijn was FC Barcelona nog wel een maatje te groot (3-1), waardoor het voor de zesde keer runner-up werd, een record.



Op 4 juni in Cardiff krijgt Juventus een nieuwe kans voor haar derde Europese titel. De Bianconeri en het hele Italiaanse voetbal, dat in de laatste tien jaar veel terrein verloor ten opzichte van Spanje, Duitsland en Engeland, snakken ernaar.



Door: Rahied Ishaak