FC Utrecht-supporters starten petitie voor oude shirt

15:46 – Supporters van FC Utrecht zijn niet blij met het shirt voor komend seizoen. Deze is, net als deze jaargang, aan de voorkant helemaal rood. De achterzijde heeft nog wel de herkenbare diagonale wit/rode kleurstelling, maar de fans willen dit patroon ook weer aan de voorkant zien, zoals het in het verleden ook was.



Er is een petitie gestart om een stokje te steken voor het nieuwe shirt. "Veel supporters vinden dat de club na dit seizoen totaal niet geluisterd heeft naar de klachten van het verwijderen van het diagonaal aan de voorzijde en willen Utrecht opnieuw in een geheel diagonaal shirt zien spelen, iets dat bij onze stad hoort qua geschiedenis en gestarte traditie een aantal jaren geleden", zo is te lezen in een verklaring van de fans.



Op het moment van schrijven (woensdagmiddag) is de petitie al ruim 750 keer ondertekend.