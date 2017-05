Rooney zinspeelt op een extra seizoen op Old Trafford

20:57 – Wayne Rooney beschikt onder José Mourinho niet meer over een vaste basisplaats bij Manchester United, maar dat betekent niet dat de Engelsman met de vuist op tafel heeft geslagen op Old Trafford. Hij wil het liefst nog een extra seizoen blijven.



"Ik speel al dertien jaar voor deze club en wil natuurlijk blijven", zegt hij op de website van zijn broodheer. Rooney wil wel meer speeltijd geeft hij aan. "In een loopbaan maak je goede en mindere tijden mee, dat is normaal. Ik heb dit seizoen niet zoveel gespeeld als ik zou willen en ik wil natuurlijk meer voetballen. Hoe meer ik speel, hoe beter ik me voel."



Rooney, die afgelopen winter in verband werd gebracht met een vertrek bij United, heeft nog een contract tot 2019 in Manchester.