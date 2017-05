Talent Fosu-Mensah komt dit seizoen niet meer in actie

21:48 – Voor Manchester United-talent Timothy Fosu-Mensah is er al een einde gekomen aan het seizoen 2016/2017. Trainer José Mourinho heeft bevestigd dat de jonge Nederlander door een schouderblessure niet meer in actie zal komen in dit seizoen.



De verdediger liep de blessure eind april op in de derby tegen Manchester City. De blessure is te ernstig om op korte termijn volledig te herstellen, zegt Mourinho op de website van de club. Fosu-Mensah mist zodoende de Premier League-wedstrijden tegen Tottenham Hotspur, Southampton en Crystal Palace.



Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo, Luke Shaw en Ashley Young komen dit seizoen eveneens niet meer in actie bij Manchester United.