Klasse van Sánchez levert Arsenal de drie punten op

22:37 – Er zat woensdagavond weinig verschil tussen Southampton en Arsenal, maar de individuele klasse van de Londenaren heeft de doorslag gegeven in de Premier League-wedstrijd. Na zestig saaie minuten brak Alexis Sánchez de ban voor de bezoekers, die het duel vervolgens zakelijk afmaakten: 0-2. Daardoor stijgt de ploeg van Arsene Wenger naar de vijfde positie.



In het eerste uur van de wedstrijd hielden Southampton en Arsenal elkaar in bedwang. Het balbezit was in evenwicht, net als de kansen en het gevaar voor de doelen. Pas na zestig minuten sloeg Arsenal een gat in de defensie van Southampton, toen Alexis Sánchez een kunststukje in huis had. De Chileen nam de bal goed mee, stuurde twee verdedigers compleet het bos in en schoof het speeltuig rustig in het doel.



Uiteindelijk was ook Olivier Giroud nog trefzeker. De Franse spits kwam in de tachtigste minuut als invaller in het veld en kopte drie minuten later de 0-2 tegen de touwen. Hij trof doel na goed voorbereidend werk van Aaron Ramsey, die de bal uitstekend met het hoofd naar de Fransman deponeerde.



Door de zege stijgt Arsenal naar plaats vijf in de competitie en mag het nog steeds hopen op een eindnotering bij de eerste vier.