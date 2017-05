Bijzondere finale voor Zidane: "Juve zit in mijn hart"

10 mei 2017 – De Champions League die op 3 juni wordt gespeeld tussen Real Madrid en Juventus, heeft voor Zinedine Zidane een bijzonder tintje. De Franse coach van Real speelde in het verleden namelijk voor de Italiaanse topclub, die hij nu dus tegenkomt in de eindstrijd van de Champions League. De coach vindt zijn ploeg niet de favoriet.



Real plaatste zich woensdagvond ten koste van Atlético Madrid voor de eindstrijd. "Ik ben blij met mijn sterke ploeg en deze prestatie is aan mijn spelers te danken. We zijn blij dat we weer in de finale staan", zei Zidane na de wedstrijd tegen de media. Hij droeg tussen 1996 en 2001 het shirt van Juventus. "Ik ben daar een man geworden", blikt hij terug. "Het is een geweldige club en het is speciaal om de club te treffen in de finale. Juventus zit nog in mijn hart en het gaat een geweldige finale worden. Beide clubs hebben het verdiend om in de finale te staan."



"Real Madrid is niet de favoriet", vindt Zidane. "Het is namelijk heel moeilijk om te scoren tegen Juventus. Toch zijn ze niet alleen in defensief opzicht sterk, want ze hebben ook geweldige aanvallers. We gaan ons goed voorbereiden op het duel, maar focussen nu op de komende competitiewedstrijd."