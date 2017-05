Simeone: "Mensen zullen eerste halfuur lang heugen"

10 mei 2017 – Atlético Madrid wist het Europese afscheid van het Estadio Vicente Calderón wel op te luisteren met een overwinning, maar niet met het bereiken van de Champions League-finale. De 2-1 zege was door de 3-0 nederlaag in het heenduel namelijk niet voldoende om Real Madrid uit te schakelen. Desondanks is Diego Simeone trots.



"We hebben alles gegeven", zei de coach na de wedstrijd. "We hebben gevochten tegen de titelhouder en zullen hiervan leren en ons verbeteren. Ik ben trots op wat we hebben laten zien. We hebben gevochten. We zijn de derde club van Spanje en hebben de laatste jaren twee keer de CL-finale gehaald. Ik ben trots, want de club heeft de afgelopen een mooie ontwikkeling doorgemaakt. We moeten echter nog een paar stapjes zetten."



Atlético leek door de ruime nederlaag van vorige week al na één duel kansloos, maar kreeg de stadgenoot vanavond toch serieus aan het wankelen. Na een kwartier stond het namelijk 2-0. "De eerste dertig minuten zullen de mensen hier nog lang herinneren. Vervolgens profiteerde Real optimaal van een fout van ons."