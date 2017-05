Chapecoense grijpt naast Supercup op emotionele avond

8:23 – Chapecoense reisde deze week af naar Medellin, de plaats waar een half jaar geleden de dramatische vliegramp plaatsvond. Daarbij kwam het merendeel van de staf en selectie van de Braziliaanse club om het leven. De getroffen club speelde in de nacht van woensdag op donderdag de return voor de Recopa Sudeamericana, de Zuid-Amerikaanse Supercup. Het eindigde niet in een overwinning voor Chapecoense.



De Brazilianen wonnen vorige maand nog de eerste wedstrijd tegen Atlético Nacional, maar gingen nu met 4-1 onderuit in Colombia. Zowel Andres Ibarguen als Dayro Moreno maakte twee doelpunten namens de houder van de Copa Libertadores. Het resultaat was echter ondergeschikt aan de emoties die bij de terugkomst in Medellin kwamen kijken. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de 71 mensen die in totaal overleden bij de vliegtuigcrash in november.



Drie spelers van Chapecoense overleefden het ongeluk: Neto, Alan Ruschel en Jackson Follmann. Vier van de zes overlevenden hebben een bezoekje gebracht aan de plek waar de tragedie plaatsvond.