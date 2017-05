Johan Cruijff ArenA kan dankzij spreiding gestalte krijgen

8:42 – De belangrijkste hobbel in de naamsverandering van de Amsterdam ArenA naar de Johan Cruijff ArenA is genomen. Omdat een deel van de peperdure verbouwing van het stadion van Ajax uitgesteld is en daarmee een gat in de begroting verkleind is, kan de volgende stap gezet worden in het proces.



Dat meldt De Telegraaf. De ochtendkrant stelt dat er in de begroting voor de verbouwing van 50 miljoen euro aanvankelijk 20 miljoen euro opgenomen was voor een naamsponsor. Omdat de thuishaven van Ajax vernoemd werd naar Cruijff en niet naar een sponsor, viel dit budget weg. Omdat de renovatie gespreid wordt tot 2024, lijkt dit probleem te zijn opgelost.



De UEFA heeft ondertussen met oog op het EK 2020 haar zegen gegeven voor het uitgestelde renovatiedeel. De Ajax-directie stort zich de komende tijd op de laatste details. Als dit in orde komt, dan kan de naam van Johan Cruijff dit jaar nog op de ArenA prijken.



Op 25 april werd een intentieverklaring getekend voor de 'Johan Cruijff ArenA'.