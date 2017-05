Ook Blind gaat voor finale: "De klus is nog niet geklaard"

13:21 – Niet alleen Ajax, maar ook een oud-speler van Ajax staat op de drempel van de finale van de Europa League. Daley Blind verdedigt met Manchester United een 1-0 overwinning op Celta de Vigo in de return op Old Trafford van vanavond (donderdag). De Nederlandse verdediger heeft dankzij de royale uitgangpositie ook veel vertrouwen in een goede afloop.



Door een fraaie vrije trap van Marcus Rashford boekte Man United vorige week een belangrijke 0-1 zege bij Celta. Het kan daarom bijna niet meer misgaan voor de Engelse topclub, maar Blind juicht niet te vroeg. "Natuurlijk staan we voor, maar we moeten met dezelfde instelling op het veld staan als anders. We willen winnen en de finale bereiken", zegt onze landgenoot in de United Review. "Het is aan ons om te laten zien dat we met dezelfde discipline op het veld kunnen staan als de tegenstander. Als we dat doen, dan komt de kwaliteit wel bovendrijven."



"We hebben een goede eerste stap gezet om de finale te halen, maar we moeten de klus nog wel klaren. Er is nog werk aan de winkel en er is geen plaats voor onderschatting. Het wordt nog een lastige pot", voorspelt Blind.