Niet PSV maar Nice profiteert bij eventuele EL-winst Ajax

19:10 – Bij OGC Nice zal men donderdagavond duimen voor Ajax tegen Olympique Lyon. Wanneer de Amsterdammers erin slagen de Europa League te winnen, gaat het ticket voor de voorronde van de Champions League waar Ajax als nummer twee in de Eredivisie recht op heeft naar de nummer drie van Frankrijk.



Het Eindhovens Dagblad deed navraag bij de UEFA over de verdeling van de Europese tickets. De voetbalbond liet weten dat de tickets niet op landenniveau doorschuiven. Dat betekent dat PSV dus ook bij Europa League-winst voor Ajax geen kans meer maakt op deelname aan de Champions League.



Weet Ajax met Olympique Lyon af te rekenen en daarna in de finale ook Manchester United of Celta de Vigo te verslaan dan gaan de Amsterdammers rechtstreeks naar de groepsfase Champions League. Het ticket voor de voorrondes waar Ajax als nummer twee van Nederland recht op heeft, schuift door naar Frankrijk. In dat geval profiteert Nice, dat zeker is van de derde plek in de Ligue 1.



