Ajax met Veltman en Viergever, Lacazette terug bij Lyon

19:57 – Joël Veltman en Nick Viergever keren terug in de basis van Ajax voor de return tegen Olympique Lyon in de halve finale van de Europa League. Beide verdedigers waren in de heenwedstrijd nog geschorst. Dat betekent dat Kenny Tete en Jairo Riedewald op de bank plaatsnemen.



Ondanks dat Tete en Riedewald in de Johan Cruijff ArenA prima presteerden, valt Peter Bosz dus toch terug op zijn vertrouwde basiself. Op de overige negen posities speelt Ajax met dezelfde namen als een week eerder. Wel moest de trainer zijn selectie van 21 man inkrimpen. Norbert Alblas, Frenkie de Jong en Abelhak Nouri nemen daardoor op de tribune plaats.



Bij Olympique Lyon keert Alexandre Lacazette terug in de basis. Hij begon in Amsterdam nog op de bank vanwege eerder blessureleed, maar is inmiddels weer volledig hersteld. Wel viel de topscorer van de Fransen in de tweede helft in.



Opstellingen

Lyon: Lopes; Rafael, Nkoulou, Diakhaby, Morel; Gonalons, Tolisso; Corney, Fekir, Valbuena en Lacazette

Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, De Ligt, Viergever; Klaassen, Schöne, Ziyech; Traoré, Dolberg en Younes