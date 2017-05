Mourinho ziet voordeel Ajax: "Twaalf dagen herstellen"

0:04 – José Mourinho was blij dat Manchester United na een 1-1 gelijkspel tegen Celta de Vigo de finale van de Europa League wist te bereiken. De Portugese manager verwacht dat zijn ploeg een zware kluif zal hebben aan Ajax in de finale en ziet dat de Amsterdammers ook in het voordeel zijn.



"Na veertien wedstrijden hebben we de finale bereikt. Als we nu doorzetten en winnen dan ben ik helemaal gelukkig. Dat zou fantastisch zijn", aldus Mourinho op de persconferentie na afloop. De manager denkt dat de finale tegen Ajax een lastige klus gaat worden. "Ze hebben een heel jonge, maar sterke ploeg. Daarnaast zijn zij na komend weekend klaar in Nederland. Zij hebben twaalf dagen de tijd om te herstellen, terwijl wij in die periode drie wedstrijden spelen."



Ajax kan vanwege een rode kaart in Stockholm niet beschikken over Nick Viergever, die rood kreeg tegen Lyon. Bij Manchester United is Eric Bailly geschorst. "Ik heb de rode kaart niet gezien. Het was een duel met veel emoties. De ene speler heeft de emoties dan beter onder controle dan de ander. Het was naïef van hem. We zijn een zeer belangrijke kracht voor de finale kwijt. En we zitten al dun in de verdedigers."