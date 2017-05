Génésio baalt van duel in Amsterdam: "Scheelt zo weinig"

0:34 – Bruno Génésio baalt enorm dat Olympique Lyon het in de heenwedstrijd tegen Ajax heeft laten liggen. Zijn ploeg verloor in de Johan Cruijff ArenA met 4-1 en had daarom aan een 3-1 overwinning in eigen huis niet genoeg voor een plaats in de finale van de Europa League.



"De eerste veertig minuten waren we volledig de draad kwijt. Het is heel frustererend, maar ik kan mijn spelers niks verwijten", zei Génésio na afloop tijdens de persconferentie. "Dit is misschien wel een goede samenvatting van ons seizoen. We scoren drie keer, maar het blijkt niet genoeg. Het scheelde zo ontzettend weinig. We hebben kunnen zien dat we aanvallend veel potentie hebben."



Bij Lyon was er vooraf nog vol vertrouwen. "We dachten echt dat we de finale nog konden bereiken. Dan is dit een enorme teleurstelling. De spelers moeten dit nu verwerken en dan verwacht ik dat ze daarna alsnog trots kunnen zijn op de prestaties in Europa van dit seizoen", stelt Génésio.