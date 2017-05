United druk: Spurs, Southampton en Palace voor finale

10:46 – José Mourinho bereikte donderdagavond met een 1-1 gelijkspel tegen Celta de Vigo met Manchester United de finale van de Europa League. De Portugese manager was blij en opgelucht, maar deed ook alvast even zijn beklag over het verschil in drukte tussen Man United en Ajax. Hoe je het ook wendt of keert: er zit wel een kern van waarheid in.



"Ze hebben een heel jonge, maar sterke ploeg. Daarnaast zijn zij na komend weekend klaar in Nederland. Zij hebben twaalf dagen de tijd om te herstellen, terwijl wij in die periode drie wedstrijden spelen", sprak José Mourinho over Ajax en de vergelijking van het speelschema.



Ajax is inderdaad klaar na de uitwedstrijd tegen Willem II van komende zondag, terwijl Man United nog heel druk is. Mourinho en de zijnen nemen het komende zondag op tegen Tottenham Hotspur (uit, 17.30 uur). Op woensdag 17 mei is Southampton (uit) de tegenstander, op zondag 21 mei komt Crystal Palace op bezoek op Old Trafford. Het zijn belangrijke wedstrijden voor Man United, aangezien er Champions League-voetbal op het spel staat. De groepsfase van dit toernooi wordt echter ook bereikt als de Europa League gewonnen wordt.



Op woensdag 24 mei is uiteindelijk de Europa League-finale tegen Ajax in de Friends Arena in Solna. Deze wordt om 20.45 uur afgetrapt.