Stegeman: "We zijn zeker niet kansloos tegen Feyenoord"

13:47 – Het kan een bijzonder weekend worden voor Heracles Almelo. De Heraclieden hebben zelf nog een puntje nodig voor plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal. Pakken ze deze, dan geeft Feyenoord bij een zege van Ajax op Willem II het kampioenschap uit handen.



John Stegeman beseft daarom dat de druk aan beide kanten immens is. "Deze wedstrijd leeft enorm, daar moet je goed mee omgaan. Het is een onderdeel van het profvoetballer zijn. Waar je ook komt, iedereen begint erover. We spelen tegen de nummer één en wedstrijden bij topclubs hebben voor ons niet al teveel resultaat opgeleverd. Al hebben we wel verdienstelijk met 1-1 gelijk gespeeld bij PSV. We zijn zondag zeker niet kansloos, maar we moeten wel van hele goede huize komen om een resultaat te halen. Daar moeten we vol voor gaan", zegt de trainer van Heracles op de clubwebsite.



Vincent Vermeij (knie) en Gor Agbaljan (achillespees) zijn niet inzetbaar bij Heracles tegen Feyenoord. Achter de naam van Robin Gosens staat een vraagteken wegens hamstringklachten.