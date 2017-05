Groningen gaat voor play-offs, Twente wil goed afsluiten

16:54 – Als FC Groningen zondag wint bij FC Twente en Heracles Almelo en/of sc Heerenveen verliezen van respectievelijk Feyenoord en NEC, dan kwalificeert de equipe uit de Martinistad zich voor de play-offs om Europees voetbal. Tegenstander FC Twente staat zevende, maar komt vanwege een straf niet in aanmerking voor een Europees ticket.



Faber: "Alle energie in onszelf steken"

Hake: "Willen het voetbaljaar goed afsluiten"

Ernest Faber, de trainer van FC Groningen, laat weten dat zijn elftal louter naar zichzelf kijkt. "We moeten alle energie in onszelf steken, in de zaken waarop we invloed hebben", zegt Faber op de clubwebsite. "Dat gaan we doen vanuit de vaste speelwijze die ons ook successen heeft gebracht. We hebben onszelf de kans gecreëerd om het seizoen na zondag nog een vervolg te kunnen geven en daar moeten we alles voor doen. Er wacht ons een mooie uitdaging."Faber verwacht een gemotiveerd FC Twente. "Zij willen op een goede manier afscheid nemen van hun eigen publiek", stelt de oefenmeester. "We moeten echter vooral naar onszelf kijken, uiteindelijk moeten we het zelf doen. De opdracht kan niet duidelijker zijn, we moeten winnen. We moeten geconcentreerd zijn, geduldig blijven, lef tonen en scherp zijn voor de goal. Wat er op de andere velden gebeurt, zien we na de wedstrijd wel. Daar heb je geen invloed op en moet je geen energie in steken. Dat is verspilde energie." Tom Hiariej, Desevio Payne, Yoëll van Nieff en Kasper Larsen ontbreken tegen FC Twente, Simon Tibbling is een vraagteken vanwege enkelklachten.FC Twente-coach René Hake bevestigt de woorden van Faber dat zijn elftal het seizoen goed wil afsluiten. "Het is een bijzonder seizoen geweest en we willen het voetbaljaar goed afsluiten in eigen stadion", vertelt Hake op de clubwebsite. "We hebben een jaar lang keihard gewerkt met elkaar en dan is het belangrijk dat je het seizoen goed eindigt. Ook als dank naar de trouwe mensen, die FC Twente in een moeilijke tijd zijn blijven steunen. Van die steun hebben we het hele jaar voordeel gehad."Hake heeft Joachim Andersen terug van een schorsing, maar tegen FC Groningen zit Peet Bijen op het strafbankje. "Verder kunnen we over een volledige spelersgroep beschikken. Iedereen is fit", besluit Hake.