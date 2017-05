Utrecht en AZ kijken naar play-offs voor onderling duel

17:54 – Met FC Utrecht en AZ staan komende zondag de nummers vier en vijf van de Eredivisie tegenover elkaar in Alkmaar. De Utrechters zijn al zeker van de vierde plaats, de Noord-Hollanders kunnen nog worden ingehaald door bekerwinnaar Vitesse. FC Utrecht en AZ zijn allebei al verzekerd van een beschermde status in de play-offs om Europees voetbal.



Ten Hag: "Spelers kunnen zich etaleren"

Van den Brom looft FC Utrecht

FC Utrecht-coach Erik ten Hag ziet het treffen met AZ als onderdeel van de voorbereiding op de play-offs. "We willen op zondag 28 mei met de bloemen staan", zegt hij op de clubwebsite. "Daarvoor moeten we de play-offs winnen. Het is onze bedoeling de ploeg daarvoor zo goed mogelijk te prepareren. AZ is een heel goede tegenstander en past prima in de voorbereiding op de play-offs. Wij willen daar, in Alkmaar, winnen zondag.""Voor de spelers is AZ-uit een kans zich te etaleren. Sommige spelers kunnen zich presenteren, anderen kunnen ritme behouden of opdoen. Het is ons doel de serie die we hebben neergezet verder uit te bouwen. Het geloof en de overtuiging verder uitbouwen. Vervolgens moeten we ervoor zorgen dat we in de play-offs de beste zijn", besluit Ten Hag.John van den Brom, de trainer van AZ, looft FC Utrecht. "Het is dit seizoen met verschillende systemen succesvol geweest. Dat is knap en het is echt terecht dat ze vierde zijn geworden. Maar ook voor hen geldt: in de play-offs begint het pas echt", aldus Van den Brom op AZ.nl. "Ik ben benieuwd met wat voor ploeg ze zondag aan de aftrap staan, want ook voor hen beginnen drukke weken.""We zijn er met z'n allen keihard aan bezig om straks met een goed gevoel de play-offs in te gaan", vervolgt Van den Brom. "Daar willen we namelijk aan beginnen met het idee dat we 'm winnen. Het is heel simpel: we hebben nu een overwinning nodig om de teleurstelling van de laatste duels kwijt te raken, want anders blijf je maar hangen in het 'mentale verhaal'. Ik wil het woord mentaal niet meer horen. Gelukkig kan ik voor zondag kiezen uit genoeg jongens die frisheid tonen op het trainingsveld." Van den Brom mist alleen de geschorste Ridgeciano Haps tegen Utrecht.