Bosz: "We moeten sowieso zorgen dat we zelf winnen"

18:18 – Een dag nadat Ajax zich kwalificeerde voor de finale van de Europa League keek coach Peter Bosz alweer vooruit. De Amsterdamse club speelt zondag namelijk weer een belangrijke wedstrijd. Het gaan dan op bezoek bij Willem II en heeft daar de kans om zich tot kampioen van Nederland te kronen.



Ajax begint de laatste speelronde met één punt achterstand op koploper Feyenoord, dat zelf thuis speelt tegen Heracles Almelo. "We hebben dit seizoen nog heel veel te winnen en dat begint zondag", aldus Bosz bij Ajax TV. "We zijn wel afhankelijk van Feyenoord, maar we moeten zorgen dat we sowieso winnen om überhaupt kans te hebben op de titel."



"Hoe groot de kans is dat wij kampioen worden, hangt volledig van Feyenoord af. Het enige dat wij kunnen doen is winnen. We zouden onszelf wel voor de kop kunnen slaan als Feyenoord niet wint, maar wijzelf ook niet. Dat moeten we voorkomen en daarvoor moeten we zelf winnen", vervolgt Bosz. "In dat geval leggen we de druk bij Feyenoord en dan moeten zij kijken of het ook lukt om te winnen."



De selectie van Ajax vierde het Europese succes donderdagavond nog wel even. "We hebben een lekker wijntje gedronken", vervolgde Bosz. "Of het dak eraf gegaan is? We weten dat dit toch wel bijzonder is, maar we hebben nog niets gewonnen. Het dak is er niet afgegaan, we hebben zondag nog een belangrijke wedstrijd en daarna de finale."



Eerder dit seizoen verloor Ajax met 1-2 van Willem II. Bosz heeft geen revanchegevoelens. "Totaal niet. Zo zit ik niet in elkaar, maar het heeft ook niets met elkaar te maken. Tussen de elftallen die toen en nu op het veld stonden en staan zit een groot verschil", legt de oefenmeester uit. Welk elftal er zondag bij Ajax binnen de lijnen verschijnt, weet Bosz nog niet. Vorige week gaf hij tegen Go Ahead Eagles een aantal spelers rust. "Wat ik nu doe, hangt af van hoe de spelers ervoor staan. Op dit moment is dat niet helemaal duidelijk. Er zijn jongens die donderdag behoorlijke tikkies hebben opgelopen. We moeten kijken hoe zich dat herstelt."