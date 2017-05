Van den Brom krijgt kritiek van fans: "Leuk is anders"

9:33 – Onlangs tekende John van den Brom een nieuw contract bij AZ, maar momenteel ligt de oefenmeester onder vuur bij een deel van de eigen aanhang. Fans schreeuwden vorige week, tegen NEC, al voorzichtig om het vertrek van de coach. Hij blijft zelf nuchter.



Met name de wisselvalligheid van de resultaten van AZ zorgen voor kritiek op Van den Brom. "Leuk is anders, laten we dat vooropstellen", reageert hij in conclaaf met De Telegraaf. "Maar wat kan ik er voor waarde aan hechten? Dit is de mening van die mensen en dat mogen ze tegenwoordig roepen. Ik kan er niet zoveel mee. We weten binnen de club allemaal waar we mee bezig zijn en dat we keihard werken om uit deze dip te komen. Daar hebben we de fans ook bij nodig. We moeten hen weer achter het team krijgen", zegt de coach, die nog een contract heeft tot 2018.



AZ sluit zondagmiddag de competitie af met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.