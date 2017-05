Koeman trots op Everton: "Een fantastische thuisreeks"

11:01 – Everton wist vrijdag ook de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen in drie punten om te zetten. Op eigen veld was de formatie van Ronald Koeman met 1-0 te sterk voor Watford FC. De Nederlandse coach is trots op de statistieken.



Everton heeft dit seizoen 43 punten gehaald in thuisduels en dat is de beste thuisreeks sinds het seizoen 1989/90 voor de club. "We hebben een fantastische thuisreeks neergezet", jubelt Koeman op de clubwebsite. "Daar zijn we met het hele team trots op, want het is belangrijk om thuis goed te zijn. We hebben in sommige uitwedstrijd onnodig puntenverlies geleden en dat moet beter, maar deze thuisreeks maakt ons blij."



Vrijdag won Everton met 1-0 van Watford door een goal van Ross Barkley. "We hadden meer kunnen scoren", vindt Koeman. "Watford creëerde in 95 minuten maar één kans, dus het was een verdiende overwinning."



The Toffees sluiten de competitie volgende week zondag af tegen Arsenal.