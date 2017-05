Fellaini onder de indruk van Ajax: "Talent en energie"

12:20 – Het uitstekende optreden van Ajax in de thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon is ook in Manchester niet onopgemerkt gebleven. Marouane Fellaini, middenvelder van Europa League-finalist Manchester United, was behoorlijk onder de indruk van de Amsterdammers in die wedstrijd.



De Belg neemt het met zijn club op 24 mei op tegen Ajax in de eindstrijd in Stockholm. "Ajax is een grote club met historie en veel talentvolle spelers", spreekt hij op de website van The Red Devils. "De huidige selectie kent veel jonge spelers met talent en energie. We hebben Ajax gezien tegen Lyon en de spelers renden werkelijk overal. Het zal moeilijk worden, maar wij hebben een team met veel ervaring. Ik denk dat ervaring belangrijk is. We weten hoe we Ajax moeten bestrijden."



De finale van de Europa League is een grote wedstrijd, benadrukt hij. "Je speelt voetbal om prijzen te winnen. Daarvoor sta je elke ochtend op. Het zal geweldig zijn om de Europa League te winnen, maar we zullen nog moeten werken om dat te presteren. Alle spelers zijn gretig en deze prijs ontbreekt bovendien nog op de erelijst van de club."