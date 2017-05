Red Bull Salzburg voor elfde keer Oostenrijks kampioen

18:27 – Red Bull Salzburg is voor de elfde keer in de geschiedenis kampioen van Oostenrijk geworden. De formatie van de energiedrankjesreus haalde zaterdag, in de 33ste van in totaal 36 speelronden, de landstitel binnen met een 1-0 zege op Rapid Wien. Valentino Lazaro zorgde in de 73ste minuut voor het enige doelpunt in de Red Bull Arena.



Red Bull Salzburg heeft na 33 wedstrijden 72 punten, waarmee het bovenaan staat in de Oostenrijkse Bundesliga. De voorsprong op nummer twee Austria Wien is vijftien punten en derhalve onoverbrugbaar voor de achtervolger, ondanks dat deze nog een wedstrijd tegoed heeft.



Het is de vierde titel op rij voor Red Bull Salzburg. Eerder was het in 1994, 1995, 1997, 2007, 2009, 2010 en 2012 ook al de beste van Oostenrijk. Rapid Wien is met 32 landstitels de meest succesvolle club van het Alpenland, Austria Wien staat met 24 stuks ook nog voor Red Bull Salzburg op de eeuwige ranglijst.