Pogba ontbreekt vanwege overlijden vader in kraker

0:03 – Manchester United kan zondag in de kraker bij Tottenham Hotspur niet beschikken over Paul Pogba. De middenvelder is teruggekeerd naar Frankrijk vanwege het overlijden van zijn vader Fassou Pogba.



Ook Marouane Fellaini ontbreekt bij Manchester United, op 24 mei de tegenstander van Ajax in de Europa League-finale in Stockholm. De Belgische middenvelder is nog geschorst. Zlatan Ibrahimovic, Ashley Young, Marcos Rojo, Luke Shaw en Timothy Fosu-Mensah komen dit seizoen als gevolg van blessures niet meer in actie voor de Engelse club.



Manchester United moet winnen bij Tottenham Hotspur, de nummer twee van het klassement, om een reële kans te houden op plaatsing voor de Champions League.